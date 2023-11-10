«روضة» تبدع بقصيدة في حب مصر.. عمرها 8 سنوات وأبهرت كل من شاهدها (فيديو)

بجسدها الصغير وملامحها الرقيقة وزيها المدرسي وقفت روضة صاحبة الـ8 سنوات بين أقرانها التي تصغرهم جميعا، تتغنى بحب مصر بكلمات قصيدة خرجت حروفها من قلبها مليئة بمشاعر الحب والحماسة والقوة، لتعانق قلوب الحاضرين قبل أن تعانق قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار الفيديو الذي تلقى فيه قصيدتها وتتداوله على نطاق واسع وسط إشادة بقوة إلقائها وموهبتها، رغم عمرها الصغير.

روضة تتغني بحب مصر

«ضحيتوا بحياتكم عشان كل البلد تعرف تعيش وتحية يملاها الشرف لكل أبطال شعبنا وجيشنا العظيم»، كلمات روضة حسن أحمد، أمام الطلاب والمعلمين في معهد البعالوة الكبرى الابتدائي بقرية البعالوة الكبرى في محافظة الإسماعيلية، الذين استقبلوا قصيدتها بمشاعر الفخر والاعتزاز، ثم بالتصفيق الحار، بعدما أنهت قصيدتها تكريمها لموهبتها في الإلقاء.

المعلمون بالمدرسة لم يكتشفوا موهبة روضة، في إلقاء الشعر الديني والوطني إلا في العام الدراسي الحالي، بحسب الأستاذ أمجد ندا، معلم القرآن ومنسق عام معهد البعالوة الكبرى الابتدائي، لافتا إلى أن «روضة» ما تزال بالصف الثالث الابتدائي، لكنها أظهرت موهبة تفوق عمرها بإلقائها للعديد من الأشعار التي تتضمن كثير من المعاني والمرادفات التي تفوق عمرها.

أشعار دينية ووطنية

دعم كبير تلقته الطالبة «روضة» لتنمية موهبتها، بعد أن تنبه لها معلموها وفقا لـ«ندا» في حديثه لـ«الوطن»، مشيرا إلى أنها تتقن العديد من الأشعار الدينية والوطنية وان إدارة المعهد التابع لإدارة التل الكبير حريصة على إبراز موهبتها بإتاحة لها الفرصة للمشاركة بالإذاعة المدرسية، ونشر فيديو إلقائها للشعر على صفحة المعهد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

قصيدة في حب مصر

كانت الطالبة روضة، قد ألقت قصيدة في حب مصر، خلال طابور الصباح، بمستوى أداء يفوق عمرها الصغير قالت فيها:

ومش بقارن حبي ليها بحب حد

عنها كتبت في حبها

وكل كلمة أنا قلتها.. من قلبي ليها كانت بجد

أرضي. أرضي وبلدي

مين ده اللي عاش على أرضها وشاف دفاها وشعبها ومحبهاش

ميكفهاش كل الكلام.. تعظيم سلام لولادها وجدودها اللي حاميين شعبها

تعظيم سلام يملى الوجود.. لولادها في الجيش على الحدود واقفين جبل

واقفين جبل وبروح أسود حامينها وإحنا في حضنها

تعظيم سلام لكل جندي على الميدان

كتب التاريخ قصة كفاحه

في البرد ندفا بحيطان وهو مدفي بسلاحه

وتحية للشهدا اللي راحوا

ذكراكم ذكرى ما تتنسيش

ضحيتوا بحياتكم عشان كل البلد تعرف تعيش وتحية يملاها الشرف لكل أبطال شعبنا وجيشنا العظيم

باسمي وباسم البلد بنقولكم كل عام وأنتم جميعا طيبين