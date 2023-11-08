محافظ الإسماعيلية: تطوير طرق ومحاور جديدة في موازنة العام المالي 2024

أعلنت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، تصديق اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على تنفيذ عدد من مشروعات التطوير والرصف للعام المالي 2024.

وقال المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، إنّ المحاور تتضمن عددًا من مشروعات الطرق وإقامة كباري للمشاة على ترعة الإسماعيلية، إلى جانب بعض الشوراع الداخلية في الأحياء والمراكز.

خريطة مشروعات الرصف في الإسماعيلية

وقال «الشيمي» إذ سيجري إنشاء 4 كباري مشاة على ترعة السويس، ضمن نطاق قرى الضبعية وعين غصين وسرابيوم وأبو سلطان، فضلا عن اثنين آخرين على ترعة الإسماعيلية- بورسعيد، للحفاظ على حياة المواطنين.

واضاف أنه سجري استكمال تطوير ورصف منطقة عرايشية مصر التابعة لحي ثانِ بمحافظة الإسماعيلية، بداية من شارع السكة الحديد وحتى شارع البحري، واستكمال تطوير ورصف الشوارع الداخلية بالمنطقة الخامسة، ومشروع تطوير ورصف شوارع طنطا ودمنهور والمنصورة والشوارع العرضية بحي السلام بداية من شارع البحري وحتى العشريني.

مشروع تطوير ورصف شوارع مدينة القنطرة

وأشار إلى أنه سيجري استكمال مشروع تطوير ورصف شوارع مدينة التل الكبير القبلية، بالإضافة إلى مشروع تطوير ورصف شوارع مدينة القنطرة شرق الإسماعيلية، مؤكدًا أنه جاري التنسيق والتصديق على عدد من المشروعات الأخرى التي سيعلن عنها قريبًا.