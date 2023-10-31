حلاقو غزة يزيلون غبار القنابل عن وجوه الأطفال بدلا من تزيين شعورهم (صورة)

بدلا من أي يقصوا شعورهم ويزينوا رؤوسهم، أصبح حلاقو غزة يمسحون غبار القنابل عن وجوه الأطفال، بعد تحول مدينتهم بين عشية وضحاها لساحة حرب في ظل قصف الاحتلال الإسرائيلي منازلهم ومستشفياتهم، عقب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

«من كل قلبٍ خيّرٍ تبدأ حكايتنا»، بكلمات أغنية المطرب الكويتي حمود الخضر، كشف المصور الفلسطيني عبد الله العطار المتواجد في قلب أحداث غزة، عن موقف إنساني جديد، شهدته إحدى مدارس الإيواء مع الأطفال النازحين.

«يقولون إن الموازين قد تختلف في الحروب»، كشف العطار في مقطع مصور عن تواجد عدد من الحلاقين المتطوعين داخل إحدى مدارس الإيواء في غزة ليمسحوا غبار القنابل من على وجوه الأطفال النازحين، بحسب وصفه، متابعا: «كبيرنا يستمد الطاقة من صغيرنا، وأطفالنا يرسمون الابتسامة على وجوهنا الذابلة».

الاحتلال الإسرائيلي يواصل مجازره في قطاع غزة

وتواصلت المجازر الوحشية على قطاع غزة لليوم الـ23 تواليا، الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين أكثرهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وكانت آخر مجازر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما كشفه مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني صبحي سكيك، الذي أكد طائرات الاحتلال الحربية استهدفت المستشفى للمرة الثانية، وهو المستشفى الوحيد لمرضى السرطان في القطاع، ما أدى لإلحاق أضرار بالغة به، وتعطل بعض أنظمة العمل الكهروميكانيكية، ما يعرض حياة المرضى والطواقم للخطر.