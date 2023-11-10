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غرفة الجيزة التجارية تطلق حملة تبرع بالدم لصالح مصابي غزة

كتب:

محمد متولي
12:14 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
وائل ناصر

وائل ناصر

أكد وائل ناصر النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، التضامن الكامل لمنتسبي الغرفة من تجار وصناع ومؤدي خدمات مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لعدوان غاشم من جيش الاحتلال الإسرائيلي، معلنًا إطلاق حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري لصالح مصابي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فضل التبرع بالدم لصالح للمصابي الأشقاء في فلسطين، وذلك بعد إطلاق حملات للتبرع بالدم في جميع أنحاء مصر؛ لدعم أهالي غزة.

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان له، أن التبرع بالدم لصالح مصابي فلسطين الحبيبة من أهم صور نصرة قضيتهم، ودعم صمودهم، وقربة من أعظم القربات، وسبب في إنقاذ حياة إنسان؛ قال الله سبحانه: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}. [المائدة:32].

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بقلم محمد متولي