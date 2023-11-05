«الغرف التجارية»: الاتحاد يشكل 80% من الناتج المحلي و78% من فرص التوظيف

أكّد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنَّ الاتحاد يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي القومي، كما أنَّه يشكل أكثر من 78% من التوظيف في مصر.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية، للتباحث حول المستجدات في منظومة الضرائب وتطبيقها، وآليات تنفيذ قرار وزير المالية بحساب فروق أسعار العملة لعام 2022، والنظام التحاسبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

آليات تنفيذ قرار وزير المالية بحساب فروق أسعار العملة

وأضاف «الوكيل»، أنَّ الميكنة التي حدثت في المنظومة الضريبية جاءت في صالح الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن ميكنة المنظومة الضريبية من شأنها في القريب العاجل أن تسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.

ميكنة منظومة الضريبية يسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي

وأكّد ثقة واقتناع الاتحاد العام للغرف التجارية بفلسفة مصلحة الضرائب المصرية في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، والتي من شأنها إحكام الرقابة على الاقتصاد غير الرسمي.