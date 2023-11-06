الغرف التجارية: الشركات اليابانية لديها رغبة شديدة في ضخ استثمارات جديدة بمصر

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، برغبة عدد كبير من الشركات اليابانية بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

ضخ استثمارات في قطاعات مختلفة

وأضاف في بيان صحفي أن رغبة الشركات اليابانية في ضخ استثمارات جديدة لها في عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي تتضمن صناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الإلكترونية، والصناعات الدوائية، ومعدات الإنشاءات، والطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى قطاع الصناعات الغذائية، تأكيد على ثقة المجتمع الدولي في قوة الاقتصاد المصري، رغم التحديات الخارجية.

وأكد أن الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب، أسهمت في استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، إضافة إلى توسع عدد من الشركات الأجنبية في أعمالها بمصر.

تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة

وشدد على أن مصر قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، الناجمة عن الأزمة العالمية، مشيرا إلى أنه لولا الأزمة لأصبح الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصادات على وجه العالم.

وأوضح أن السوق المصرية غنية بالكثير من الفرص الاستثمارية، ما يجعلها من بين أكثر الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا، جذبا للمستثمرين الأجانب.