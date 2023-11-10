أستاذ علاقات دولية: مصر تصدت لفكرة تصفية القضية الفلسطينية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنَّ مصر نجحت في تغيير وجهة نظر العالم تجاه الاحتلال الإسرائيلي، وتصدت لسعى المُحتل تصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنّ الموقف المصري الثابت منذ اللحظة الأولى وتأكيده ثوابت السياسة الخارجية تجاه القضية.

مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية بأي حال من الأحوال، خاصةً على حساب دول الجوار مصر والأردن، قائلًا: «هذا الثبات والتأكيد للموقف المصري نجح في تحول وجهة النظر العالمية والغربية وإثبات أنَّ وجهة النظر المصرية هي الصحيحة».

نجاح مذهل لقمة القاهرة للسلام

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، بأنّه بعد قمة القاهرة للسلام ونجاح تنظيمها خلال فترة قصيرة بحجم مشاركة مذهل لأكثر من 31 دولة و3 منظمات أممية كدليل واضح على الثقل الدولي والإقليمي لمصر ومدى ثقة المجتمع الدولي في رؤية الدولة المصرية.