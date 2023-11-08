مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يجب وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورا

قال رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إنه يجب وقف «المذبحة» التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة وبشكل فوري، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد، أنه يجب إعمال القانون الدولي لوقف «العربدة» الإسرائيلية في قطاع غزة، وهناك ازدواج بالمعايير في المجتمع الدولي، مواصلا: «صامدون في وجه الاحتلال بقطاع غزة ولن نترك أراضينا».

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، أكد أن «ناتو» يدعم هدنة إنسانية بقطاع غزة للسماح بوصول المساعدات، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وذكر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن ما يحدث في غزة له عواقب وخيمة على البشر، ولا يجب على هذا الوضع الاستمرار، مشيرا إلى أن الوضع الراهن هو الأكثر خطورة منذ عقود، مؤكدا أن العالم لا يمكنه تحمل ازدواجية المعايير، لذلك يجب الإصرار على المعايير العالمية والدولية، ويجب تقييم الوضع في غزة وهذا يخص قانون حقوق الإنسان الدولي.