«زكي»: «قمة الرياض» ستبحث وقف العدوان الإسرائيلي

عقد وزراء الخارجية العرب، اليوم، اجتماعاً للإعداد والتحضير للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمقرر عقدها بعد غد فى العاصمة السعودية الرياض، بناء على طلب فلسطينى سعودى.

ويبحث الاجتماع الذى يُعقد برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ومشاركة وفود وزارية من الدول العربية، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، سبل وقف العدوان الإسرائيلى المتواصل على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وقال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الاجتماع مخصص لتحضير مشروع القرار الذى سيُعرض على القادة العرب المتعلق بالبند الوحيد على جدول الأعمال، وهو العدوان الإسرائيلى على غزة.

وأضاف «زكى» أن مشروع القرار الذى سيصدر فى ختام القمة سيعبّر عن الموقف العربى الجماعى من الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى وكيفية التحرك العربى على الساحة الدولية لوقف العدوان ودعم فلسطين وشعبها وإدانة الاحتلال الإسرائيلى ومحاسبته على جرائمه.

يذكر أن القمة العربية فى السعودية تعد امتداداً لقمة القاهرة للسلام، فهى تمثل خطوة إضافية على طريق العمل العربى المشترك لمواجهة الاعتداء الإسرائيلى على غزة.