هزة أرضية بقوة 2.5 درجة تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

ضربت هزة أرضية، ظهر اليوم، بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعمق 7 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وقال مركز رصد الزلازل، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت وسط كاليفورنيا، وقعت على مسافة 46 كيلومترا شرق مدينة ساليناس، وعلى مسافة 22 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة سوليداد بمقاطعة مونتيري بولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة.