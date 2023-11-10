رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هزة أرضية بقوة 2.5 درجة تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

كتب:

حسن رمضان
12:33 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية، ظهر اليوم، بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعمق 7 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وقال مركز رصد الزلازل، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت وسط كاليفورنيا، وقعت على مسافة 46 كيلومترا شرق مدينة ساليناس، وعلى مسافة 22 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة سوليداد بمقاطعة مونتيري بولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة.

اقرأ المزيد:

هزة أرضية تضرب جنوب كاليفورنيا الأمريكية.. بقوة 2.5 درجة وعمق 14 كيلومترا

هزة أرضية تضرب شمال كاليفورنيا الأمريكية صباح اليوم

هزة أرضية تضرب ولاية كاليفورنيا بأمريكا

هزة أرضية تضرب شمال كاليفورنيا
بقلم حسن رمضان