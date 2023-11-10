بين تأكيد واشنطن وتعنت جيش الاحتلال الإسرائيلي.. هل يتوقف إطلاق النار في غزة؟

الحديث عن وقف إطلاق النار في غزة بات الشغل الشاغل لملايين الناس حول العالم، بعد الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال في فلسطين، يكون ضحيتها الأطفال والسيدات والمسنين الأبرياء داخل منازلهم ودون ذنب لهم، لكن البيت الأبيض تحدث عن الأمر، وأعلن كلمته.

وأعلن البيت الأبيض اليوم عن هدنة وتوقف القتال 4 ساعات يوميا في غزة، بينما عقب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على هذا البيان، وصرح بأنه لا وقف لإطلاق النار في غزة دون عودة المختطفين.

هدنة توقف القتال 4 ساعات يوميا في غزة

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه لم يوافق على أي وقف لإطلاق النار، لكنه سيواصل السماح بفترات توقف قصيرة الأمد في مواقع بعينها للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت: «ليس هناك وقف لإطلاق النار، وأكرر أنه ليس هناك وقف لإطلاق النار، ما نفعله أن هذه الهدنة لأربع ساعات، هي فترات توقف تكتيكية في مواضع محددة، لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية» وفقا للقاهرة الإخبارية.

مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، قالت إن هناك تعارضا في الأنباء، التي تم تداولها اليوم بشأن وقف إطلاق النار فيما يخص 4 ساعات في شمال قطاع غزة وممرين إنسانيين في القطاع، مضيفة خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن البيت الأبيض وكأنه وصل إلى وقف إطلاق نار ولكن نتنياهو نفى وصرّح بأنه لا وقف لإطلاق النار دون عودة المختطفين.

كما أوضحت المراسلة دانا ابو شمسية، أن ردود الفعل الإسرائيلية بدأت تتوالى على البيان الأمريكى، حيث قال وزير الأمن القومى الإسرائيلى بأنّ الحكومة ليس لها تفويض للسماح بالهدنة وإن كان خبر وقف إطلاق النار صحيحًا، فهذا يعنى ارتكاب خطأ جسيم وواضح وقوي.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أن استخدام كلمة «إن كان صحيحًا»، فإن هذا يعني أن الهدنة لم تمر على المجلس الإداري المصغر، والموافقة على وقف إطلاق النار أو على تمرير هدنة إنسانية يعني موافقة أعضاء هذا المجلس الوزاري المصغر، وهذا ما يؤكد أن ما يتحدث عنه البيت الأبيض هو ذاته ما يحدث من أيام سابقة في شمال القطاع.

وصرح المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، بأنّه لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار في غزة، كما أنّ هناك انتشار مكثف لآليات منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية في غزة: «نحن جاهزون لحرب طويلة تبدأ فى شمال قطاع غزة».

نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار سوى بعودة المختطفين

البيان السابق تلقى ردود فعل واسعة، إذ قال ينس ليرك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن أي وقف للقتال لأغراض إنسانية في غزة يحتاج إلى التنسيق، مضيفا أن أي وقف للقتال لأغراض إنسانية في غزة يجب أن يحظى بموافقة جميع أطراف الصراع لكي يكون فعالا.

وقال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدأ إجراء تحقيقات بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى في قطاع غزة، لافتًا إلى أن أي هدنة توقف القتال لمدة 4 ساعات يوميا في قطاع غزة غير كافية.

وأوضح رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن هناك آليات تنتهجها المنظمات الدولية وبعض الإجراءات القانونية بشأن إدانة المتورطين في أعمال القتل بحق المدنيين بقطاع غزة.