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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 36 من جنوده في قطاع غزة

كتب:

مريم جاد
08:17 ص | الجمعة 10 نوفمبر 2023
آثار العدوان على غزة

آثار العدوان على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد قتلاه منذ بداية العملية العسكرية البرية في قطاع غزة، إلى 36، وفقاً لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

أكد جيش الاحتلال - بحسب وسائل إعلام إسرائيلية- أنه لا وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنما هناك توقف تكتيكي في القتال فقط. 

ومن جانبه، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأكيد موقفه بأنه لا وقف لإطلاق النار ما لم يجري الإفراج عن المُحتجزين في غزة.

قصف مستشفيات غزة

وقال المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلد حدود، إنّ قصف مستشفيات غزة وبداخلها آلاف المرضى أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأشار إلى أن المنظمة فقدت الاتصال بعدد من موظفيها المحليين في غزة، جراء القصف، مشيرًا إلى تزايد أعداد المصابين في مستشفيات القطاع غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.

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بقلم مريم جاد