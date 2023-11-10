عاجل.. خسائر الاقتصاد الإسرائيلي تقدر بـ 600 مليون دولار أسبوعيا بسبب حرب غزة

قال بنك إسرائيل (المصرف المركزي لدولة الاحتلال) إن الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد خسائر فادحة بسبب الحرب مع الفصائل الفلسطينية، وذلك لغياب آلاف العمال بسبب التجنيد، مشيرا إلى أن الخسائر تقدر بـ600 مليون دولار أسبوعيًا.

وأضاف بنك اسرائيل، أن الاقتصاد يخسر ما يقدر بنحو 2.3 مليار شيكل أي 600 مليون دولار في الأسبوع.

اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال

وفي سياق آخر ذكر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي وجنوبي قطاع غزة.

وأضاف المراسل بسقوط 65 شهيدًا وأكثر من 100 مصاب شمالي القطاع خلال الساعات الماضية.