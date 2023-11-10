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«مستقبل وطن» ينظم مؤتمرا جماهيريا في الإسكندرية لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي

كتب:

محمد سعيد الشماع
04:12 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
المؤتمر الجماهيري

المؤتمر الجماهيري

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، أن حزب مستقبل وطن بالإسكندرية نظم، اليوم الجمعة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة الإسكندرية، ودعمًا لمسيرة الإنجازات والتنمية التي تشهدها البلاد.

ويأتي ذلك ضمن الفعاليات الجماهيرية والشعبية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، حيث حضر المؤتمر الجماهيري عدد من القيادات والشخصيات العامة وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية.

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