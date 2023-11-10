نقابة الخدمات الإدارية تطلق حملة موسعة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

أعلنت نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إطلاق أكبر حملة على مستوى لجانها النقابية التابعة لها بكل المحافظات، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات المقبلة.

أكد «المهيري» أن تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فى الانتخابات يأتي متوافقا وشخصه الوطني والعروبي الذي وجه حملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، خلال المرحلة المقبلة نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر بها المنطقة.

دعم وتأييد الرئيس السيسي

أوضح أن دعوة الرئيس السيسي، الأحزاب والجهات المؤيدة التي كانت تعتزم دعم الحملة أو التبرع لها بالأموال، بتوجيهها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي غزة، تؤكد إنسانية الرئيس ومضيه قدما نحو الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، وتحقيق الاستقرار المستدام.

قال رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، إن تأييد العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات يأتي من قيادته الرشيدة وحكمته في إدارة البلاد وتقديره لكل التحديات وما يحاك للمنطقة من مكائد، وانطلاقا من ذلك فإن خطة عمل النقابة لدعوة وحشد الشعب وفي القلب منهم العمال تتضمن إنشاء غرفة طوارئ مركزية بمقر النقابة بالقاهرة، على أن تتبعها 27 غرفة أخرى بالمحافظات يكون هدفها الأساسي انتخاب المرشح عبد الفتاح السيسي، رئيسا للبلاد لفترة جديدة.

تحسين أحوال الموظفين والعمال

كما تستهدف الحملة صفحات التواصل الاجتماعي ذات الصلة بالشأن العمالي مستعرضة بها المشروعات القومية التي تمس تحسين أحوال الموظفين والعمال ومنها إقرار العلاوات المتكررة وزيادة المعاشات ورفع المستوى المهني لدى العمال.

شدد «المهيري» على دور أمانات المرأة بنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية والتواصل مع القواعد بمواقع العمل للمشاركة بكثافة وانتخاب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.