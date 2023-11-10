تصميم جديد لـ«سبيرو سباتس» لدعم الشعب الفلسطيني في غزة

نشرت الصفحة الرسمية لشركة «سبيرو سباتس» للمشروبات الغازية عددا من التصميمات المختلفة والمتنوعة لمنتجاتها التي غزت الأسواق خلال الفترة الماضية، كبديل مصري خالص للمشروبات الغازية الأخرى، حيث ساعد عدد من المصميين الشركة في وضع كلمتي «فلسطين، غزة» على عبوات المشروب الغازي.

الصورة لأحد المتابعين ولآقت استحسان المتابعين

ونشرت الصفحة الرسمية للمشروب الغازي صورة جديدة لمشروبها بطعم الرمان، والتي كتب عليه كلمة «غزة» أسفل العبوة، كما نشرت الصفحة كذلك تصميم آخر للمشروب كتب عليه اسم دولة «فلسطين»، حيث وضحت الصفحة بعد نشرها للمنتج الجديد أنه من تصميم أحد متابعي الصفحة والذي لاقي استحسانا لدى القائمين على الشركة، ما دفعهم لنشر الصور الجديدة على الصفحة الرسمية للشركة.

جدير بالذكر أن الشركة لم تعلن بعد طرح إيا من المنتجات التي كتب عليها «فلسطين، غزة»، حيث اكتفت بنشر صور المنتج والتمصيم الجديد مع الإشارة لأصحاب تلك التصميمات دون ذكر موعد طرح تلك الزجاجات في الأسواق.

وذاع صيت الشركة المصرية بعدما زادت الأصوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطعة المنتجات والمطاعم غير المصرية، والتي تدعم شركاتها الأم قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربه على الأراضي الفلسطنية وقطاع غزة، الأمر الذي كان بمثابة دعوة حركت المياه الراكدة حيال الشركات المصرية العاملة في ذات المجال للشركات الأجنبية الموجودة في مصر، وجميعها شركات للمنتجات الوطنية والمصرية 100% كبديلة للمشروبات الغازية الأجنبية.