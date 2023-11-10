وصول سلوى محمد علي عزاء والدتها بمسجد عمر مكرم

وصلت الفنانة سلوى محمد علي، منذ قليل، عزاء والدتها، المقام بمسجد عمر مكرم، في منقطة وسط البلد، وذلك لاستقبال المعزيين، المقرر حضورهم الساعات القليلة الماضية.

وحرصت الفنانة رانيا فريد شوقي، أن تكون أول حضور عزاء والدة سلوى محمد علي، إذ من المتوقع أن يحضر عدد كبير من الأصدقاء والأقارب، وكذلك نجوم الوسط الفني.

وفاة والدة سلوى محمد علي

وكانت والدة الفنانة سلوى محمد علي، رحلت عن عالمنا الأربعاء الماضي، وكان أول من أعلن عن الخبر المنتج صفي الدين محمود، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر مسجد النور العباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».

وجرى تشييع جثمان والدة الفنانة سلوي محمد علي، أمس بعد صلاة الظهر، من مسجد النور بمنطقة العباسية، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء والشخصيات العامة، منهم الدكتور أشرف زكي، والمخرجة هالة خليل، وسيد رجب وأميرة فتحي وغيرهم.