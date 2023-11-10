صور من التجهيزات النهائية لعزاء والدة سلوى محمد علي بمسجد عمر مكرم

انتهى القائمون على عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي، على إتمام جميع التجيهزات الكاملة، لاستقبال المعزيين، بعد صلاة المغرب، إذ من المتوقع أن يحضر عدد كبير من الأصدقاء والأقارب، وكذلك نجوم الوسط الفني.

ويقام عزاء والدة سلوى محمد علي، بمسجد عمر مكرم، في منطقة وسط البلد، كما أن الفنانة لم تصل حتى الآن إلى مكان العزاء.

وفاة والدة سلوى محمد علي

وكانت والدة الفنانة سلوى محمد علي، رحلت عن عالمنا الأربعاء الماضي، وكان أول من أعلن عن الخبر المنتج صفي الدين محمود، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر مسجد النور العباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».

وجرى تشييع جثمان والدة الفنانة سلوي محمد علي، أمس بعد صلاة الظهر، من مسجد النور بمنطقة العباسية، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء والشخصيات العامة، منهم الدكتور أشرف زكي، والمخرجة هالة خليل، وسيد رجب وأميرة فتحي وغيرهم.