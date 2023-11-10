رغم مرضه.. رشوان توفيق يقدم واجب العزاء في والدة سلوى محمد علي (صور)

يقام حاليا عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي، بمسجد عمر مكرم، في منطقة وسط البلد، بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب ونجوم الوسط الفني.

وحرص الفنان الكبير رشوان توفيق، على تقديم واجب العزاء لسلوى محمد علي، في وفاة والدتها، وذلك رغم مرضه الشديد.

بينما كانت الفنانة رانيا فريد شوقي، أول حضور عزاء والدة سلوى محمد علي، إذ من المتوقع أن يحضر عدد كبير من الأصدقاء والأقارب، وكذلك نجوم الوسط الفني.

وفاة والدة سلوى محمد علي

وكانت والدة الفنانة سلوى محمد علي، قد رحلت عن عالمنا الثلاثاء الماضي، وكان أول من أعلن عن الخبر المنتج صفي الدين محمود، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».

وجرى تشييع جثمان والدة الفنانة سلوى محمد علي، أمس بعد صلاة الظهر، من مسجد النور بمنطقة العباسية، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء والشخصيات العامة، منهم الدكتور أشرف زكي، والمخرجة هالة خليل، وسيد رجب وأميرة فتحي وغيرهم.