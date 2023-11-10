أنوشكا وسيد رجب ورانيا فريد شوقي يصلون عزاء والدة سلوى محمد علي (صور)

وصل منذ قليل الفنان سيد رجب، والفنانة أنوشكا، عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي، المقام بمسجد عمر مكرم، في منطقة وسط البلد.

كانت الفنانة رانيا فريد شوقي، أول حضور عزاء والدة سلوى محمد علي، بينما حضر منذ قليل الفنان الكبير رشوان توفيق.

وكانت والدة الفنانة سلوى محمد علي، رحلت عن عالمنا الأربعاء الماضي، وكان أول من أعلن عن الخبر المنتج صفي الدين محمود، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر مسجد النور العباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».

وجرى تشييع جثمان والدة الفنانة سلوى محمد علي، أمس بعد صلاة الظهر، من مسجد النور بمنطقة العباسية، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء والشخصيات العامة، منهم الدكتور أشرف زكي، والمخرجة هالة خليل، وسيد رجب وأميرة فتحي وغيرهم.