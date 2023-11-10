جدول امتحانات شهر نوفمبر في المحافظات.. وضوابط الأسئلة
كتب:
كيرلس مجدى
07:56 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
جدول امتحانات شهر نوفمبر في المحافظات
أعلنت مديريات التربية والتعليم جدول امتحانات شهر نوفمبر في المحافظات في المدارس الحكومية حيث تم اعتماد المخطط الزمني للامتحانات فيما تم ترك تحديد أيام الامتحانات لكل إدارة تعليمية.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية المخطط الزمني وتفاصيل جدول امتحانات شهر نوفمبر في المحافظات بحسب ما جرى إعلانه من مديريات التربية والتعليم في المحافظات.
مخطط امتحانات شهر نوفمبر في المحافظات
وجرى تحديد مخطط امتحانات شهر نوفمبر في المحافظات بدءا من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الأسبوع الأخير للشهر الجاري من 26 نوفمبر إلى 30 من ذات الشهر.
ضوابط أسئلة امتحانات شهر نوفمبر في المحافظات
- يتم عقد امتحان الشهر لصفوف النقل علي مستوي المدرسة.
- يتم وضع جدول امتحان الشهر من قبل الإدارة التعليمية.
- وضع أسئلة امتحان الشهر من خلال التوجيه بالإدارة التعليمية.
- يتم عقد الامتحان أثناء اليوم الدراسي جزء من الحصة.
- يجب أن تتضمن أسئلة امتحانات الشهر جزئيات قصيرة.
- يتم تصحيح امتحانات الشهر بالمدرسة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية.
- تخصيص 10% من درجات المادة لاختبار الشهر.
اقرأ المزيد:
-
جدول امتحانات شهر نوفمبر في المحافظات
-
جدول امتحانات شهر نوفمبر
-
جدول امتحانات شهر نوفمبر 2023
-
امتحان جبر شهر نوفمبر
-
امتحانات شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي
-
امتحانات شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي
-
امتحانات شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائى
-
امتحانات شهر نوفمبر لسنة رابعة ابتدائى
-
جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي
-
امتحان جبر شهر نوفمبر اولي اعدادي
-
امتحانات ،شهر،نوفمبر،جميع،المحافظات
-
امتحانات للصف الرابع الابتدائي شهر اكتوبر ونوفمبر
-
امتحانات نوفمبر
-
جدول امتحانات