جدول امتحانات شهر نوفمبر في المحافظات.. وضوابط الأسئلة 

أعلنت مديريات التربية والتعليم جدول امتحانات شهر نوفمبر في المحافظات في المدارس الحكومية حيث تم اعتماد المخطط الزمني للامتحانات فيما تم ترك تحديد أيام الامتحانات لكل إدارة تعليمية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية المخطط الزمني وتفاصيل جدول امتحانات شهر نوفمبر في المحافظات بحسب ما جرى إعلانه من مديريات التربية والتعليم في المحافظات.

مخطط امتحانات شهر نوفمبر في المحافظات

وجرى تحديد مخطط امتحانات شهر نوفمبر في المحافظات بدءا من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الأسبوع الأخير للشهر الجاري من 26 نوفمبر إلى 30 من ذات الشهر.

ضوابط أسئلة امتحانات شهر نوفمبر في المحافظات

- يتم عقد امتحان الشهر لصفوف النقل علي مستوي المدرسة.

- يتم وضع جدول امتحان الشهر من قبل الإدارة التعليمية.

- وضع أسئلة امتحان الشهر من خلال التوجيه بالإدارة التعليمية.

- يتم عقد الامتحان أثناء اليوم الدراسي جزء من الحصة.

- يجب أن تتضمن أسئلة امتحانات الشهر جزئيات قصيرة.

- يتم تصحيح امتحانات الشهر بالمدرسة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية.

- تخصيص 10% من درجات المادة لاختبار الشهر.