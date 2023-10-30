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جدول امتحانات شهر أكتوبر لطلاب ابتدائي وإعدادي بالقليوبية.. تنطلق غدا

كتب:

حسن صالح
08:45 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
امتحانات - أرشيفية

امتحانات - أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية انطلاق اختبارات شهر أكتوبر للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، غدا الثلاثاء، على أن تبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية بعد غد الأربعاء 1 نوفمبر المقبل.

جدول اختبارات أكتوبر المرحلة الابتدائية بالقليوبية

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لـ«الوطن»، أنه تقرر انطلاق امتحانات شهر أكتوبر لطلاب المدارس الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي غدا الثلاثاء وفق الجدول التالي: 

- الثلاثاء 31 أكتوبر: لغة عربية وتربية دينية

- الأربعاء 1 نوفمبر: ریاضیات وITC

- الخميس 2 نوفمبر: دراسات اجتماعية مهارات مهنية

- الأحد 5 نوفمبر: علوم ولغة انجليزية

جدول اختبارات أكتوبر المرحلة الإعدادية بالقليوبية

وأضافت أنه من المقرر أيضا بدء اختبارات أكتوبر المرحلة الإعدادية بالقليوبية اعتبارا من الأربعاء المقبل للصفين الأول والثاني الإعدادي وفق الجدول التالي: 

- الأربعاء 1 نوفمبر: لغة عربية ودين

- الخميس 2 نوفمبر: جبر وهندسة

- الأحد 5 نوفمبر: دراسات وحاسب آلي

- الاثنين 6 نوفمبر: علوم وتربية فنية

- الثلاثاء 7 نوفمبر: لغة إنجليزية

وأوضحت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه تخصص الفترة الثانية للامتحانات، على أن يقوم المعلم الأول لكل مادة بوضع الامتحان مع الالتزام بالتعليمات الواردة من التوجيه، ويتم كتابة الامتحان على السبورة لكي لا يتم تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية ودون تحصيل أي رسوم من الطلاب مقابل طباعة الامتحان.

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