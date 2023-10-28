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جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الرابع والخامس والسادس الأزهري في القليوبية

كتب:

حسن صالح
03:25 ص | السبت 28 أكتوبر 2023
متابعات الدراسة بأزهر القليوبية

متابعات الدراسة بأزهر القليوبية

أعلنت الإدارة المركزية للأزهر الشريف في القليوبية جدول اختبار شهر أكتوبر للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمعاهد القليوبية للعام الدراسي 1444هـ - 2024/2023 التي تنطلق الأحد، وتستمر حتى الخميس المقبل 2 نوفمبر 

جدول امتحانات شهر أكتوبر للمرحلة الابتدائية الأزهرية 

أوضح الشيخ سعيد خضر مدير الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية أن جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمعاهد القليوبية الابتدائية كالتالي : 

- الأحد 29 أكتوبر 

القرآن الكريم

التربية الإسلامية

فترة دراسية واحدة لكل مادة 

- الاثنين 30 أكتوبر 

 اللغة العربية والخط والإملاء

المهارات المهنية

فترة دراسية واحدة لكل مادة 

- الثلاثاء 31 أكتوبر 

الدراسات الاجتماعية

العلوم 

فترة دراسية لكل مادة 

- الأربعاء 1 نوفمبر 

الرياضيات.

تكنولوجيا المعلومات.

فترة دراسة لكل مادة. 

- الخميس 2 نوفمبر. 

 اللغة الإنجليزية.

المستوى الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة فترة دراسة لكل مادة 

ضوابط امتحانات شهر أكتوبر بأزهر القليوبية 

أوضح مدير الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات شهر أكتوبر تجري دون تعطيل الدراسة، فيما المناهج التي جرى شرحها للطلاب فقط خلال أكتوبر.

أضاف أن ضوابط امتحانات شهر أكتوبر لصفوف المرحلة الابتدائية كالتالي : 

-  توضع أسئلة الاختبارات بمعرفة معلم كل مادة ويراجعها مشرف المادة، ويعتمدها كل من شيخ المعهد والموجه الفني المتابع من قبل الإدارة التعليمية قبل توزيعها على التلاميذ.

- يراعى أن تكون الأسئلة متنوعة صل وأكمل وتخير ووضع علامة 7 أو علامة X ومُتدرجة على أن يكون اختبار المادة والإجابة عنها في نفس الورقة.

- بالنسبة للصفين الرابع والخامس درجة اختبار كل مادة 15 درجة، فيما عدا القرآن الكريم من 25 درجة 

- بالنسبة للصف السادس درجة اختبار كل مادة 10 درجات، فيما عدا القرآن الكريم من 25 درجة. 

- يراعى عند اختبارات الشهور بالنسبة للصف السادس، أن يكون الملاحظون من معلمي الصفوف الأخرى بالمعهد

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