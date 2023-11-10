توافد أهالي أسيوط لحضور المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران

توافد العشرات من أهالي قرى ومراكز أسيوط، على السرادق المقام بجوار المعهد الديني بحي شرق، لحضور المؤتمر الانتخابي الأول بالصعيد للمرشح الرئاسي فريد زهران.

أعضاء الأحزاب

وحرص عدد كبير من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح وأعضاء أحزاب العدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، لحضور المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي فريد زهران، مع تنظيم مؤتمرين آخرين بأسيوط.

دعوى أهالي أسيوط

وكانت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أعلنت في بيان لها عن عقد أولى مؤتمراتها الانتخابية بصعيد مصر في أسيوط لمدة يومين، يلتقي فيهم المرشح الرئاسي فريد زهران بعدد كبير من المواطنين و من الرموز السياسية بأسيوط، التي اخترناها نقطة انطلاق لنا في فترة الدعاية الرسمية بانتخابات الرئاسة لما يمثله صعيد مصر من أهمية لنا.

كما يتناول المؤتمر تفاصيل البرنامج الانتخابي وأولياته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وخاصة ما يراه المرشح وحملته من حلول جادة لقضايا ومشكلات محافظات الصعيد والتنمية التي تحتاجها.

يبدأ المؤتمر الانتخابي اليوم في تمام السادسة بمدينة أسيوط كما يعقد مؤتمراً ثانياً بالمحافظة غداً الساعة 1 ظهرا بساحل سليم ثم الساعة 6 بمركز الغنايم.