«رياضة أسيوط» تطلق حملة تبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، حملة للتبرع بالدم ضمن حملة وزارة الشباب والرياضة تضامنا مع مصابي غزة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لدعم الأشقاء في فلسطين.

مساندة مصابي غزة

وأطلقت حملة مديرية الشباب والرياضة بأسيوط من داخل مركز شباب ناصر بحي شرق أسيوط ومركز شباب مركز أبنوب، ضمن حملة التبرع بالدم «تضامن شباب مصر مع غزة»، بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي، وشهدت إقبالا كبيرا من الشباب والمواطنين الذين توافدوا على الحملة لمساندة مصابي قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

واجب وطني

وقام أحمد السويفي وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط لشؤون الرياضة وقيادات المديرية، بالتبرع بالدم، داعيا المواطنين للتبرع بالدم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته، مؤكداً أن ذلك واجب وطني وقومي تجاه أشقائنا الفلسطينيي، والحملة التي أطلقتها الوزارة تساهم في علاج الجرحى والمصابين، ويتم التنفيذ عن طريق الإدارة المركزية لشئون الوزير، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية وبنك الدم.