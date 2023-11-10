محافظ أسيوط: جلسات تشاور لمناقشة احتياجات المواطنين في مركز أبو تيج

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم عقد جلسة تشاور بمركز أبوتيج، لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين، تمهيداً لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفي إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة وبالإشارة إلى المد الجغرافي للبرنامج بمحافظتي أسيوط والمنيا وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

وخلال جلسة التشاور، تم استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية 2024/2025 لمركز أبوتيج، والاطلاع على أبرز ملامح الخطة، وذلك بحضور قيادات المحافظة والأهالي.

المشروعات التنموية في أسيوط

وأكد المحافظ أهمية مشاركة جميع المواطنين في جلسات التشاور ووضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بهدف توفير الفرص والمشروعات التنموية لكل مركز وقرية على أرض المحافظة، خاصة أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عازمة على استكمال جهود التنمية وتنفيذ المشروعات وتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة بشكل لائق وجاد مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي الذي يواكب انطلاق الجمهورية الجديدة.

دراسة مقترحات المواطنين

ونوه إلى إنه يتم دراسة مقترحات المواطنين وإدراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، لافتًا إلى مشاركة رؤساء المراكز والأحياء وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.