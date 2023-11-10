دقيقة حداد على شهداء فلسطين في مؤتمر المرشح الرئاسي فريد زهران بأسيوط

أطلقت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرها الانتخابي الأول بمحافظة أسيوط بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء دولة فلسطين وقطاع غزة الأشقاء.

دعم فلسطين في مؤتمر المرشح الرئاسي فريد زهران

وردد عدد من المشاركين الهتافات الداعمة للقضية الفلسطينية التي تدعو لتحرير فلسطين وتكون عاصمتها القدس المحتلة والتنديد بالعدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي.

وتوافد العشرات من أهالي قري ومراكز أسيوط، علي السرادق المقام بجوار المعهد الديني بحي شرق أسيوط، لحضور المؤتمر الانتخابي الأول بالصعيد للمرشح الرئاسي فريد زهران.

وحرص عدد كبير من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح وأعضاء أحزاب العدل والمصري الديمقراطي لحضور المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي فريد زهران والذي من المقرر عقد مؤتمرين جماهريين بمحافظة أسيوط.

دعوة أهالي أسيوط

وكانت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران أعلنت في بيان لها عن عقد أولي مؤتمراتها الانتخابية بصعيد مصر في محافظة أسيوط لمدة يومين يلتقي فيهم المرشح الرئاسي فريد زهران بعدد كبير من المواطنين والرموز السياسية بمحافظة أسيوط، والتي اختارها نقطة انطلاق لنا في فترة الدعاية الرسمية بانتخابات الرئاسة لما يمثله صعيد مصر من أهمية لنا.

يتناول المؤتمر تفاصيل البرنامج الانتخابي وأولياته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وخاصة ما يراه المرشح وحملته من حلول جادة لقضايا ومشكلات محافظات الصعيد والتنمية التي تحتاجها.