أشرف زكي ويسرا اللوزي يقدمان واجب العزاء في والدة سلوى محمد علي

حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة يسرا اللوزي، والفنانة شيري عادل، على حضور عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي، المقام حاليا بمسجد عمر مكرم، في منقطة وسط البلد، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وحضر من الوسط الفني، كل من: رشوان توفيق، رانيا فريد شوقي، أنوشكا، سيد رجب، وغيرهم، صبري فواز، شيرين، وغيرهم.

وفاة والدة سلوى محمد علي

وكانت والدة الفنانة سلوى محمد علي، قد رحلت عن عالمنا الثلاثاء الماضي، وأعلن عن الخبر المنتج صفي الدين محمود، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».