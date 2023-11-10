أول ظهور لمنال الصيفي بعد وفاة زوجها أشرف مصيلحي.. تعزي في والدة سلوى محمد

حرصت المخرجة منال الصيفي، على حضور عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي، المقام بمسجد عمر مكرم، في منطقة وسط البلد، ليكون ذلك أول ظهور لها بعد وفاة زوجها أشرف مصيلحي.

أول ظهور لمنال الصيفي

إذ يعتبر هذا الظهور الأول لمنال الصيفي، بعد وفاة زوجها أشرف مصيلحي، الذي توفي يوم 17 سبتمبر 2023، بينما حضر عدد كبير آخر من نجوم الوسط الفني لمواساة سلوى محمد علي.

وحضر من الوسط الفني، كل من: رشوان توفيق، رانيا فريد شوقي، أنوشكا، سيد رجب، صبري فواز، شيرين، شيري عادل، يسرا اللوزي، أشرف زكي، وغيرهم.

وفاة والدة سلوى محمد علي

وكانت والدة الفنانة سلوى محمد علي، قد رحلت عن عالمنا الثلاثاء الماضي، وأعلن عن الخبر المنتج صفي الدين محمود، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».