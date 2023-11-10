ندوة توعوية عن الابتزاز الإلكتروني ومخاطره بالإسكندرية

قالت الدكتورة مها محمود مدير إدارة التثقيف الصحي بغرب الصحية بالإسكندرية، إنه من الضروري التوعية بخطورة الابتزاز الإلكتروني والتعامل معه بشكل سريع من خلال الإبلاغ عن طريق الأرقام الساخنة.

جاء ذلك خلال كلمة مدير إدارة التثقيف الصحي بغرب الصحية بالإسكندرية، في ندوة توعوية عن الابتزاز الإلكتروني ضمن مبادرة تمكين الطفل المصري بمدرسة شهداء التحرير الثانوية بنات بالورديان غرب الإسكندرية.

الخط الساخن للتعامل مع الابتزاز الإلكتروني

وأشارت إلى أن رقم الخط الساخن 108 إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وذلك للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية من كافة المحافظات.

خط نجدة الطفل

وأشارت إلى رقم آخر وهو خط نجدة الطفل 16000 من كافة المحافظات مشيرة إلى أنه يجرى التعامل الفوري مع أي شكوي بسرية تامة.

تعريف الابتزاز الإلكتروني ودوافعه

وتناولت الندوة تعريف الابتزاز الإلكتروني ودوافعه سواء انتقامية أو جنسية أو مادية ومن أهم أسبابه ضعف الوازع الديني وضعف المستوي التعليمي وضعف الشخصيه وعدم متابعة ومراقبة الأبناء.

التعامل مع الابتزاز الإلكتروني

وأوضحت الندوة عدد من الآثار المترتبة على الابتزاز الإلكتروني والمراحل التي يمر بها الابتزاز الإلكتروني من طلب ومقاومة وضغط وتهديد وغيرها وكيفية تجنب الوقوع في الابتزاز والتصرف المناسب للتعامل معه من خلال الخطوط الساخنة.