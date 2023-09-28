لحمايتهم من الخطر.. مناقشة بلاغات نجدة الطفل بحي المنتزه بالإسكندرية

قال اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزه أول ورئيس اللجنة الفرعية لحماية للطفولة بالحي لـ«الوطن»، إن الحي عقد اجتماعا مع اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بقاعة الاجتماعات بديوان عام الحي، وترأس الاجتماع الدكتورة رئيس الوحدة الفرعية لحماية الطفل، بحضور أعضاء الوحدة الفرعية وكل التنفيذيين أعضاء اللجنة الفرعية من الصحة والتعليم والتضامن.

مناقشة بلاغات نجدة الطفل

وأشار رئيس حي المنتزه أول، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة كافة بلاغات خط نجدة الطفل وحالات الأطفال المعرضة للخطر خلال شهر سبتمبر 2023 وعددها 30 بلاغا واردة من خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، ورصد الوحدة الفرعية و13 حالة متابعة لبحث آلية حمايتهم من الخطر، وتقديم الخدمات وسبل الدعم اللازم لهم، كما تم استعراض أهم أنشطة اللجنة خلال الفترة الماضية.

نشاط لجنة حماية الطفل

وأوضح اللواء سحلول، أن اللجنة الفرعية لحماية الطفولة قامت بالعديد من الأنشطة، منها ورشة سيكو دراما بمدرسة علي جاد عن ملخص مبادرة تمكين الطفل المصري، كما تم تنفيذ برنامج التربية الإيجابية للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لمدة 3 أيام، وتمت إقامة ندوة للأطفال عن فضل العبادة وكيفية الصلاة بالتعاون مع منطقة الوعظ الأزهر الشريف إلى إقامة ندوة عن كيفية الحماية والوقاية من الكلاب الضالة وكيفية الإبلاغ.