متحف كفر الشيخ يُنظم ورشة رسم للتعبير عن مفهوم الحرية للأطفال

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ ورشة رسم للتعبير عن مفهوم الحرية لمجموعة من أطفال مدرسة السيوفي للتعليم الأساسي بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وذلك بمتابعة الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام المتحف.

وعبّر الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في ورشة الرسم التي جاءت للتعبير عن مفهوم الحرية، كما أبدوا إعجابهم بمقتنيات المتحف، خاصةً الأثرية، والتي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، كما حرصت على التقاط مجموعة متميزة من الصور التذكارية.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

وافتتح متحف كفر الشيخ عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.

سعر تذكرة دخول المتحف

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيهاً، و60 جنيهاً للطالب الأجنبي.