متحف آثار كفر الشيخ يستقبل وفودا طلابية من المدارس

استقبل متحف آثار كفر الشيخ، اليوم عددا من طلاب المدارس بالمحافظة، ضمن الزيارات المدرسية المتعددة التي يستقبلها المتحف ومنها، مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم، ومدرسة القرضا للتعليم الأساسي، والمدرسة الحديثة للتعليم الأساسي، حيث تضمنت الزيارات جولات إرشادية لقاعات العرض بالمتحف للتعرف على أهم القطع الأثرية الموجودة، كما أبدى الطلاب سعادتهم بالتقاط الصور التذكارية بالمتحف.

زيارة للتعرف على تاريخ الأجداد

بينما يستقبل متحف آثار كفر الشيخ، طلاب المدارس من مختلف مراكز المحافظة، وذلك بهدف التعرف على تاريخ الأجداد، وحضارتهم العريقة التي تمتد لأكثر من 7 آلاف سنة، علاوة على التعرف على أهم القطع الأثرية داخل متحف آثار كفر الشيخ.

الحضارة الفرعونية القديمة

كما يضم متحف آثار كفر الشيخ، عددا من القطع الأثرية الفرعونية القديمة النادرة، حيث كانت للمحافظة قديما أهمية عظمي ضمن تاريخ الحضارة المصرية القديمة، والتي كانت عاصمة الشمال، التي كان يطلق عليها الفراعين أو مدينة «بوتو القديمة»،والتي كانت عاصمة مصر السياسية في عصر ما قبل الأسرات، حيث تبلغ مساحتها بنحو 176 فدانا شمال مدينة دسوق، في محافظة كفر الشيخ.