استشهاد 3 فلسطينيين وانتشال 25 جثة من تحت أنقاض مدرسة في قطاع غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب 12 آخرين، مساء اليوم الجمعة، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلين غرب رفح، لمنزلي عائلتي الجعيدي وفوجو في حي تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة.

انتشال جثامين 25 شهيدا على الأقل من داخل مدرسة البراق

وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مصادر طبية انتشال جثامين 25 شهيدا على الأقل من داخل مدرسة البراق، التي تأوي مئات النازحين، في شارع اللبابيدي بحي النصر في غزة، بعد تعرضها لقصف من طيران الاحتلال ومدفعيته صباح الجمعة، وجرى نقل الجثامين إلى مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن دبابات الاحتلال تتمركز على بعد مئتي متر من مدرسة البراق، كما تحاصر مستشفيات النصر للأطفال والرنتيسي للسرطانات والأطفال والعيون ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية.

انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مستشفى الإندونيسي

وأعلنت مصادر طبية انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد نفاد مخزون الوقود، ما يعرض حياة عشرات الجرحى للخطر، لا سيما أن المستشفى يؤوي نازحين.

كما حذّرت إدارة مجمع الشفاء الطبي من انقطاع التيار الكهربائي في الساعات القليلة المقبلة، بعد استنفاد كل قطرة وقود، في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي من إدخال الوقود إلى القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتعرض محيط المجمع مجددا، اليوم الجمعة، لقصف من مدفعية الاحتلال، وإلقاء قنابل الفسفور المحرمة دوليا على الأحياء القريبة منه وعلى مخيم الشاطئ، علما أنه يؤوي آلاف النازحين إلى جانب الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والصحفية.