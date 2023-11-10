جنوب إفريقيا تستدعي سفير إسرائيل للاحتجاج وتأمر دبلوماسيها بمغادرة تل أبيب

أعلنت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا اليوم الجمعة استدعاء السفير الإسرائيلي، إلياف بيلوتسركوفسكي، لمناقشة سلوكه الذي وُصف بأنه مؤسف فيما يتعلق بالحرب في غزة.

وأضافت الوزارة في بيان أن سفير الاحتلال بيلوتسركوفسكي تسلم أمر الاستدعاء يوم الخميس، لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن سلوكه.

وقال البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية إنه مطلوب من السفير بيلوتسركوفسكي أن يتصرف وفقا لاتفاقيات فيينا التي تمنح رؤساء البعثات الدبلوماسية امتيازات ومسؤوليات معينة من أهمها الاعتراف بالقرارات السيادية للبلد المضيف.

جنوب إفريقيا تستدعي دبلوماسييها من تل أبيب

وقال دانجور للسفير بيلوتسركوفسكي إن جنوب إفريقيا اتخذت قرارًا باستدعاء دبلوماسييها من عاصمة دولة الاحتلال الإسرائيلي لتقييم علاقتها مع البلاد وسط ارتفاع عدد الضحايا المدنيين بسبب الهجمات التي تشنها إسرائيل على غزة.

ودعت جنوب إفريقيا مرة أخرى إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع المحتجزين المدنيين، وأكدت على استعدادها للقيام بدور نحو استعادة السلام واستئناف المفاوضات نحو سلام عادل ودائم.