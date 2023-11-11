«صحة الشرقية» توضح فوائد البكتيريا النافعة وكيفية الحصول عليها.. تقوي المناعة

أوضحت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، فوائد البكتريا النافعة «بروبيوتيكس»، ومصادر الحصول عليها، من بعض الأطعمة.

البكتيريا النافعة هي بكتيريا حية نافعة تتواجد في بعض أنواع الأطعمة

وقالت مديرية الصحة خلال نشرة توعوية، إن البكتيريا النافعة هي بكتيريا حية نافعة تتواجد في بعض أنواع الأطعمة والمشروبات والمكملات الغذائية، وهي تشبه البكتيريا النافعة التي تتواجد بشكل طبيعي في جسم الإنسان في المعدة والفم.

أهمية البكتيريا النافعة

وأشارت إلى أن أهمية البكتيريا النافعة ترجع إلى المساهمة في تعزيز البكتيريا النافعة في الجسم وتعزيز وظائفها المهمة مثل الحفاظ على الحركة الطبيعية للأمعاء، وإتمام عمليات الهضم، وامتصاص العناصر الغذائية، وتعزيز مقاومة الجسم ضد التقاط العدوى والميكروبات الضارة.

تقليل أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي

ولفتت إلى أن فوائد البكتيريا النافعة تتمثل في علاج الإسهال والوقاية منه وخاصة أثناء تناول المضادات الحيوية، وتقليل أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإمساك، والإسهال، والغازات، والانتفاخ، كما تساعد في تخفيف أعراض القولون العصبي، وتعالج التحسسات المختلفة مثل تحسس الجلد والاكزيما وبعض الالتهابات المهبلية للنساء، وتساعد في تعزير نظام المناعة في الجسم.

مصادر الحصول على البكتيريا النافعة

وأكدت أن أفضل أنواع البروبيوتيك «البكتيريا النافعة»، هي التي تستمد من تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بها، ويمكن إيجاد بروبيوتيك طبيعي في الأطعمة التالية: «منتجات الحليب المخمرة، والتي تعد من أشهر مصادر البروبيوتيك الطبيعية، مثل لبن الزبادي وبعض أنواع الأجبان، واللبن المخمر طبيعيا في المنزل بدون إضافة خل (اللبن الرايب)، والجبن الطرية مثل الفيتا والقريش».

وأضافت، كما توجد أيضا في المخللات التي يتم عملها من خلال وضعها في محلول ملح وتترك لتتخمر طبيعيا دون إضافة الخل «إذا تم إضافته لا يحتوي وقتها المخلل على بكتيريا نافعة».