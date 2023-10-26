منها تقوية المناعة وزيادة نشاط المخ.. فوائد التوقيت الشتوي 2023

بالتزامن مع اقتراب منتصف الليل، يبدء العمل بالتوقيت الشتوي 2023، ونستعرض أبرز الفؤائد الصحية التي يحصل عليها الجسم مع انطلاق التوقيت الشتوي، والتي جاءت أبرزها تقوية المناعة.

التوقيت الشتوي يساهم في دعم الجسم بالفيتامين

وقال الدكتور مؤمن معاذ، استشاري القلب والباطنة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن التغير للتوقيت الشيتوي بمدار ساعة يساعدك علي الاستيقاظ مبكراً، ما يجعلك تتعرض لأشعة الشمس المفيدة، مع بداية شروق الشمس التي تساهم في امداد الجسم بفيتامين د، وتقليل فرص نقص نسبته بالجسم، حيث يمكن للمواطنين التعرض لأشعة الشمس المفيدة قبل الظهر وبعد العصر.

التوقيت الشتوي يحفز جهاز المناعة

وأضاف، استشاري القلب والباطنة بمحافظة الوادي الجديد، أن التوقيت الشتوي يساعد على النوم بشكل كافي، ما يساهم في تحفيز الجسم وتقوية المناعة والبقاء بصحة جيدة، مشيراً إلى أنه يمكن للمواطن الحصول على عدد ساعات كافية من النوم والتي تعطي الجسم الكثير من الفوائد، على رأسها تنشيط الدورة الدموية، وزيادة نشاط خلايا المخ وتحفيزالتركيز.

وأوضح استشاري القلب والباطنة بمحافظة الوادي الجديد، أن التوقيت الشتوي يساهم على استيقاظ المواطنين مبكراً، ما يساهم في تناول الطعام في وقت مبكر، وتحفز في زيادة مناعة الجسم، وتقلل فرص الإصابة بأمراض الشتاء كنزلات البرد، والأنفلونزا.