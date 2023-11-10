«مستقبل وطن» بالقاهرة ينظم مؤتمرا انتخابيا لدعم السيسي في الانتخابات

نظمت أمانة القاهرة لحزب مستقبل وطن برئاسة النائب محمد ماهر مؤتمرا حاشدا بحضور الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، وجميع التنظيمات الحزبية بالقاهرة، وبحضور الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والقمص اثناسيوس ماهر، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والنائب محمد هيبة "عضو مجلس الشيوخ".

وفي بداية المؤتمر أكد أمين حزب مستقبل وطن في محافظة القاهرة النائب محمد ماهر أن هذا المؤتمر الحاشد الذي يضم قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن في القاهرة يعكس التأييد الشعبي والقوي والدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره قائد نهضة مصر الحديثة.

كما أعلن الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر السابق، دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية،وتأييده الكامل للرئيس لفترة رئاسية جديدة، داعيا الشعب المصري للمشاركة بكثافة والتصوير بحرية كاملة.

كما أعرب القمص أثناسيوس ماهر، كاهن كنيسة الملاك ميخائيل في مصر الجديدة ،عن تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم والتصدي للتحديات المختلفة المحدقة بالبلاد.

من جهته، وصف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، الرئيس السيسي بالقائد العظيم، صاحب الرؤية والقيادة القوية، وأشاد بجهوده في تحقيق التقدم والاستقرار في مصر.

أما النائب محمد هيبة، عضو مجلس الشيوخ، فأعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو قائد هذة المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر وهو القادر على تحقيق الاستقرار وحماية الأمن القومي المصري، وطالب المصريين بالاستفادة من حقهم الديمقراطي في تحديد مستقبل البلاد من خلال المشاركة الايجابية في الانتخابات.