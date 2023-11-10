حزب مستقبل وطن: نطرق كل الأبواب لتوعية أهل القرى بالانتخابات الرئاسية

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مؤتمر اليوم من ضمن مؤتمرات الحزب المكررة بجميع المحافظات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى تنظيم مؤتمرات لمتخصصين في كل المجالات من زراعة وصناعة في الأيام المقبلة.

أمانات تابعة لحزب مستقبل وطن

وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، أن هناك أمانات تكونت ضمن حزب مستقبل وطن وهي أمانة المرأة وأمانة الشباب وأمانة العمل الجماهيري، وتم تشكيلها فعليًا في كل قرى مصر، وتم عمل فكرة طرق الأبواب فستذهب حملات لتوعية أهل القرى بأهمية نزولهم للانتخابات وأهمية مشاركتهم بالانتخابات وهذا بعيدًا عن المؤتمرات الشعبية.

خفض إنفافات الحملات الانتخابية وتوجيه التبرعات لغزة

وأشار إلى أن عدد الحملات الانتخابية سيقل كما سيتم خفض الانفاقات على الحملة الانتخابية، وذلك لتوجيه التبرعات لإخواننا في غزة، موضحًا أنه من عامين حدثت أحداث مشابهة لما يحدث الآن في فلسطين ولم تكن بهذه الصورة، ولكن تم توجيه قوافل من الحزب إلى قطاع غزة وهذا يعد أمرًا أساسيًا بالنسبة لحزب مستقبل وطن.