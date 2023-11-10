«الصحة العالمية»: 70% من القتلى فى غزة نساء وأطفال 

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 70% من القتلى فى غزة نساء وأطفال، كما أن هناك 27 ألف جريح فى غزة يعانون من إصابات تهدد حياتهم، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن العمليات الجراحية فى مستشفيات غزة تجرى دون تخدير، كما أن الممرات فى مستشفيات غزة مليئة بالجرحى.

وتابعت: «الوضع فى غزة لا يمكن وصفه، وهناك 250 اعتداءً على المرافق الصحية بغزة والضفة، وأكثر من 100 من زملائنا بالأمم المتحدة قتلوا فى غزة، كما أن النظام الصحي بغزة يواصل العمل رغم تعرضه للانهيار».

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 50% من الوحدات السكنية مدمرة، موضحة أن الوحدات السكنية مدمرة بالكامل وغير صالحة للسكن بعدد 50 ألف وحدة، والمرافق الصحية غير العاملة بسبب نقص الوقود أو القصف 19 من أصل 35 مستشفى و51 من أصل 72 عيادة صحية أولية.

وأضافت الوزارة في تقرير، أنه بشأن المرافق التعليمية 278 مدرسة متضررة و38 متضررة كلياً، وتعرضت 50 منشأة تابعة للأونروا بما في ذلك العديد من ملاجئ الطوارئ المخصصة للأضرار، إذ أصيبت إحداها بشكل مباشر مما أدى إلى استشهاد 13 مواطنا وإصابة 195 آخرين بين النازحين، وتضرر ما لا يقل عن 7 كنائس و66 مسجداً جراء القصف الإسرائيلي.

ونوهت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منطقة قريبة من مستشفى القدس، ما أدى إلى إصابة مرضى وتهجير قسري وإلحاق أضرار بالمباني بحسب ما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مؤكدة أن الوصول إلى المستشفى غير ممكن مما أعاق وصول الفرق الطبية إليه أو إنقاذ المصابين.