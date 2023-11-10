«وفا»: عمان تقدم 3 ملايين دولار لدعم جهود «الأونروا» في غزة

قدمت سلطنة عُمان مبلغ 3 ملايين دولار لدعم جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» للاستجابة لاحتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، إن هذا الدعم يأتي في الوقت المناسب للمجتمعات الفلسطينية في قطاع غزة، وليست المرة الأولى التي تتضامن فيها عمان مع الفلسطينيين، مضيفًا أن هذه اللفتة الكريمة تعد بمثابة ترجمة التضامن إلى عمل، بالمساهمة في مساعدة المدنيين في غزة من خلال الأونروا.

تبرع سلطنة عمان استجابة لنداء الأونروا

ويأتي تبرع سلطنة عمان بـ3 ملايين دولار، استجابة للنداء العاجل من «الأونروا»، والذي يبلغ حاليًا 481 مليون دولار، بهدف تقديم الدعم الحيوي للاجئين ومساعدة الأونروا على تلبية الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة.

وتتعرض موارد «الأونروا» لضغوط هائلة مع استمرار الحرب في غزة واستمرار العاملين في الخطوط الأمامية في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، من الغذاء والمال والأدوية والإمدادات الأخرى، ومع لجوء حوالي 748000 شخص إلى أكثر من 150 مدرسة ومنشأة تابعة للأونروا، يزداد الضغط على الوكالة.