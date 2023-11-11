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حظك اليوم برج القوس السبت 11-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:10 ص | السبت 11 نوفمبر 2023
برج القوس

برج القوس

يتميز برج القوس بحب السفر وقدرته على تكوين العلاقات، وهو شخص مرح قادر على بث الروح الإيجابية على من حوله، ويميل إلى الكوميديا وحب التفاصيل، ويمتلك قدرا كبيرا من الذكاء وسرعة التفكير وهو رومانسي وعاشق للموسيقى، وقادر على تخطى الصعوبات والعمل تحت ضغط.

ومن مشاهير برج القوس هاني شاكر ونجلاء فتحي، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس السبت 11-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك، كالتالي:

حظك اليوم برج القوس مهنيا 

تنصحك الأفلاك يا برج القوس بأن تجدد أفكارك وحاول أن تلتزم خلال الفترات المقبلة حتى تحقق أهدافك فى العمل، واحرص على مشاورة الآخرين في الأمور المتعلقة بالخطة المهنية حتى تحقق ما تريد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي، تنصحك الأفلاك بالابتعاد عن التدخل في الشئون الخاصة بشريك حياتك، واعط له مساحته الشخصية حتى لا تحدث بينكما خلافات وتوتر.

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بقلم صفية النجار