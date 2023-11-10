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المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة لا يمكن وصفه

كتب:

منتصر سليمان
11:48 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

قال تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن 1.5 مليون شخص في غزة أصبحوا مشردين يبحثون عن ملاجئ، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليًا.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الوضع في قطاع غزة لا يمكن وصفه، إذ أن العمليات الجراحية في مستشفيات غزة تجرى دون تخدير، مشيرًا إلى أن الأزمة في قطاع غزة تؤكد مجددًا ضرورة إصلاح مجلس الأمن.

وأشار أدهانوم إلى أن هناك أكثر من 27 ألف جريح في غزة يعانون إصابات تهدد حياتهم، مضيفًا أن 70% من القتلى في غزة نساء وأطفال، بالإضافة إلى وقوع 250 اعتداءً على المرافق الصحية بغزة والضفة منذ 7 أكتوبر.

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بقلم منتصر سليمان