«مصر تقود العالم لنصرة غزة» الأكثر تداولا على موقع «إكس» الآن

شارك العديد من المتابعين لموقع إكس، «تويتر» سابقا، خلال الساعات الأخيرة في هاشتاج «مصر تقود العالم لنصرة غزة»، ليتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر الموقع.

مصر تقود العالم لنصرة غزة

ووجه المشاركون في موقع إكس من خلال الهاشتاج التحية للقيادة السياسية والحكومة المصرية على مجهوداتها لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة وتنفيذ هدنة إنسانية لعدة أيام، بجانب إدخال المرضى والمصابين للعلاج في المستشفيات المصرية.

وتواصل مصر جهودها في إطار إدخال مساعدات الإغاثة إلى الأشقاء في قطاع غزة، إذ أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مد جسر بري متواصل من المساعدات يستهدف إرسال نحو 50 قاطرة بشكل يومي منتظم ودون حد أقصى.

حجم المساعدات الإنسانية لغزة

وبحسب ما أعلنه الهلال الأحمر الفلسطيني في آخر بيان له، استلمت طواقم الهلال حتى أمس الأول 106 شاحنات من الهلال الأحمر المصري، محملة بالمساعدات بالاضافة الى خمس مركبات اسعاف من دولة الكويت عبر معبر رفح، مشيرا إلى أن الشاحنات تحتوي على غذاء، ماء، مساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وـدوية، ليصبح بذلك إجمالي عدد الشاحنات المستلمة منذ تاريخ 21/10/2023 حتى 8 نوفمبر 756 شاحنة، أي ما يعادل حوالي 39 شاحنة في اليوم الواحد، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال بادخال الوقود حتى اللحظة .