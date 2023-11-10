«أوقاف الإسكندرية» تعلن حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال فصل الشتاء

أعلن الشيخ سلامة عبد الرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، حالة الطوارئ استعدادا للتغيرات الجوية واستقبال فصل الشتاء، للحفاظ على المساجد أثناء سقوط الأمطار، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

جاء ذلك في بيان على هامش جولة لوكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، تفقد خلالها منطقة ميدان المساجد وإدارة «الجمرك - وسط - غرب».

تنظيف شبكات تصريف المياه بمساجد الإسكندرية

وتابع خلال هذه الجولة أسطح المساجد وملحقاتها للتأكد من إعدادها ونظافتها وإعداد شبكات تصريف المياه بما يتناسب مع استقبال فصل الشتاء وما يصاحبه من عوامل جوية.

ووجه وكيل أوقاف الإسكندرية، العاملين بالمساجد خلال جولته بضرورة المتابعة الدورية للأسطح والوصلات الكهربائية وأنظمة تصريف مياه الأمطار والإبلاغ الفوري للمديرية حال وجود أي مشكلة أو خلل في أبنية المساجد أو ما يتعلق بها.

خطبة الجمعة في الإسكندرية

وفي سياق آخر، أدى أئمة الإسكندرية خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان «الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها»، مع الالتزام بالموضوع والوقت المحدد من وزارة الأوقاف.