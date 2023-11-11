انطلاق احتفالات مولد مارجرجس بالأقصر اليوم

تنطلق صباح اليوم السبت، احتفالات مولد مارجرجس بالرزيقات بالأقصر، وتستمر حتى يوم 16 نوفمبر الجاري، بمشاركة الآلاف من أقباط الأقصر والمحافظات المختلفة، إذ يصل حجم المحتفلين خلال أسبوع إلى نحو نصف مليون شخص.

ذكرى تكريس أول كنيسة

ويبدأ الاحتفال الرسمي بذكرى الشهيد مار جرجس الروماني في دير الرزيقات بمدينة أرمنت غرب الأقصر خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر من كل عام، والذي يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهي المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مار جرجس في مدينة اللد بفلسطين.

الدير ينهي استعدادات الاحتفال

وكان دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب الأقصر، قد أنهى تجهيزات الاحتفالات وفتح البايكات للبائعين من الأقباط والمسلمين، كما انتشرت سرادقات بيع الملصقات الدينية وتجاورت بداخلها سور الآيات القرآنية مع تماثيل السيدة العذراء والسيد المسيح وصور البابا شنودة.

إلغاء المبيت اليومي بالدير

وكان دير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، أعلن أنه يستقبل الزوار يومياً خلال فترة احتفالاته يوميا من الساعة 6 صباحاً، وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، وإلغاء المبيت اليومي بالدير وإلغاء جميع أنواع التخييم داخل وخارج الدير والسماح بالزيارة اليومية أثناء فترة الاحتفال.