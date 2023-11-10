«تموين الأقصر»: نصرف 2.8 مليون رغيف مدعم يوميا

قالت مديرية تموين الأقصر، إنها مستمرة في تطبيق مبادرة خفض الأسعار، من خلال المعارض المقامة على مستوى المحافظة في يندر الأقصر، إسنا، أرمنت، القرنة، البياضية، الزينية، وفروع الشركة المصرية والسلاسل التجارية الكبرى والمحلات التجارية ومتوفر بها كافة السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات تصل إلى 25%.

مبادرة خفض الأسعار في تموين الأقصر

وأوضحت المديرية أن هناك متابعة بصفة مستمرة من قبل المديرية والإدارات التموينية وتسكين مفتش بكل معرض، للتاكد من البيع بالأسعار المخفضة وعدم التلاعب في الأسعار والتواصل المستمر مع المواطنين، مضيفة: لم ترد أي شكاوي في هذا الشأن حتى الآن، مما انعكس على استمرار انخفاض فعلي وحقيقي في معظم أسعار السلع الرئيسية.

صرف 17 مليون رغيف خبز بلدي مدعم

وكانت مديرية تموين الأقصر، أعلنت صرف 17 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين، بمعدل صرف يومي 2,8 مليون رغيف في يوم من خلال عدد 306 مخبز بلدي مدعم، وصرف كمية قدرها 1424 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من خلال عدد 565 مستودع دقيق خلال هذا الشهر.