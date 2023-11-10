انطلاق موسم زراعة القمح في الأقصر

بدأ مزارعو الأقصر، في زراعة محصول القمح والذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية الشتوية الاستراتيجية، وأعرب عدد منهم عن تفاؤلهم بعد زيادة أسعاره لـ1600 جنيه للأردب، ما يشجعهم على التوسع في الزراعة والاهتمام بجودة المحصول.

تجهيز الأرض

وانتهى المزارعون من تجهيز الأرض بداية من حرث التربة وتقليبها وتعرضها للشمس الهواء لعدة أيام وحرثها مرة أخرى بالجرارات الزراعية، ثم نثر البذور في الأرض، ثم تغطية البذور وبعدها تجرى عملية الري مباشرة لعدم فقدان البذور عن طريق الهواء أو الطيور.

عماد الزراعة في محافظات وجه قبلي

وأوضح محمد أبو ستة، مزارع بالأقصر، أن زيادة سعر الأردب تشجع على التوسع في الزراعة، فبدلاً من زراعة نصف فدان أو أكثر، ستتضاعف تلك المساحة، وبالتالي وفرة في المحصول، مؤكدًا أن الدولة اهتمت خلال الفترة الأخيرة بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والقصب، اللذان هما عماد الزراعة في محافظات وجه قبلي.

ركيزة أساسية للزراعة

وأشار عبدالعزيز السعدي، إلى أن القمح يمثل ركيزة أساسية للزراعة في الأقصر، فلا يستطيع أحد أن يستغني عنه، وقد أثبتت التجارب أن محصول القمح بعد أمنا قوميا للبلاد، خاصة بعد حرب روسيا وأوكرانيا، أكبر موردين للقمح في العالم، مثمنا اهتمام الدولة وجهودها ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحصول القمح عبر زيادة أسعاره بشكل دوري.

150 ألف فدان سنويا

من جانبه، أكد أبو الفتيان ضرغام، نقيب فلاحي الأقصر، أن محافظة الأقصر تتوسع في زراعة القمح عاما بعد عام، بفضل التوسع في الأراضي الصحراوية، حتى وصلت إلى أكثر من 150 ألف فدان سنويا بفضل جهود الدولة والحكومة في دعم زراعة القمح.