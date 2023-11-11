حفل زفاف جماعي لـ1000 عريس وعروسة بالإسكندرية.. أجهزة كهربائية ومبالغ مالية

أعلنت مؤسسة سامية طاهر للتنمية بالإسكندرية تنظيم حفل زفاف جماعي لـ1000 عريس وعروسة، لتحقق المؤسسة بذلك رقمًا قياسيا بعد أن نظمت العام الماضي حفلا لـ100 عريس وعروسة، فى خطوة إيجابية لمساعدة الشباب المقبلين على الزواج.

الأجهزة الكهربائية هدية

وذكرت المهندسة سامية طاهر، رئيس المؤسسة، لـ«الوطن»، إن المؤسسة تنظم حفل الزفاف الجماعي منذ عدة سنوات، بالتعاون مع إحدى الجهات التابعة للدولة، وذلك لـ100 عريس وعروسة، مشيرة إلى أن حفل الزفاف الجماعي السابق لعام 2022 شهد منح العرسان أجهزة كهربائية كاملة «غسالة، بوتوجاز، ثلاجة، شاشة LCD، سخان كهربائي»، إلى جانب هدايا مالية لكل عروسين، ومن المحتمل زيادة الهدايا هذا العام.

رقم قياسي جديد

وأضافت «طاهر»، أن حفل الزفاف الجماعي هذا العام سيحطم الرقم القياسي لحفلات الزفاف الجماعي على مستوى الجمهورية، حيث سيكون تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيضم الحفل 1000 عريس وعروسة، وستقدم لهم جميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية كهدية زواج، إضافة إلى مبالغ مالية كبيرة كدعم ومساهمة لبداية حياتهم الزوجية، وسيتم الإعلان عن موعد الحفل فور اكتمال عدد العرسان.

الأوراق المطلوبة للاشتراك

وللاشتراك في حفل الزفاف الجماعي، قالت «طاهر»، إن الأوراق المطلوبة تشمل:

- صورة قسيمة الزواج للعروسين.

- ‏صورة بطاقة الرقم القومي.

- ‏2 صوره شخصية.

ويشترط في المتقدم ألا يكون متزوجآ من قبل، وأن يكون لدية شقة للزوجية، ولا يشترط أن تكون تمليكا أو إيجار قديم.