هنأ الإعلامي شريف مدكور، الفنان تامر عاشور والمذيعة نانسي نور، بحفل زفافهما المقام اليوم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

شريف مدكور يعتذر عن عدم حضور حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

وشارك شريف مدكور الجمهور بصورة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور وهنأهما من خلالها واعتذر عن عدم حضور حفل الزفاف، قائلا: «ألف ألف مبروك أحلى عروسة في الدنيا ربنا يسعدك مع النجم الجميل تامر عاشور كان نفسي أحضر الفرح جداً بس للأسف أنا خارج القاهرة».

يذكر أن الفنان تامر عاشور شارك جمهوره منذ قليل بعدد من الصور الخاصة به من عقد قرانه على المذيعة نانسي نور.